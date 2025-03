Cybersecurity, Circle: accordo quadro da 500mila euro per adeguamento a direttiva NIS2

Circle

(Teleborsa) -, PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha annunciato l’avvio di undal valore didestinato a garantire servizi portuali all’avanguardia, conformi ai nuovi requisiti imposti dallae dai nuovi requisiti nazionali. Questa iniziativa si inserisce nel contesto della crescente attenzione verso la, in particolare per settori critici come quello dei porti, fondamentali per l’economia e la sicurezza nazionale.La Direttiva NIS2 (Network and Information Security Directive) rappresenta il nuovo, estendendo gli obblighi rispetto alla precedente NIS1. In particolare, il 28 febbraio 2025 ha rappresentato il termine per laregistrazione al portale dell’(ACN), obbligando tutte le aziende soggette alla direttiva a completare la propria iscrizione.A partire dal 1° marzo 2025, l’ACN ha predisposto l’analisi delle richieste e successivamente provvederà a caricare l’delle aziende che dovranno implementare le misure necessarie, pena l’applicazione diin caso di inadempienza.In questo scenario, Circle Group si mette al fianco degli operatori del settore logistico e portuale, per fornire aggiornamenti costanti e per supportare ie inel percorso di conformità, offrendo un ventaglio di servizi implementati per accompagnare le aziende in ogni fase: dalla fase preliminare di analisi, al supporto nella fase di assessment e gap analysis per valutare lo stato attuale dei sistemi informativi e individuare le aree da potenziare, fino alla guida tecnica per l’adozione e l’implementazione delle misure di richieste. Il supporto prevede ancheper preparare il personale alle nuove sfide fino al refactoring."Con questo contratto, in linea con il nostro piano strategico Connect 4 Agile Growth, intendiamo consolidare la nostra leadership nel settore dei servizi portuali, garantendo alle aziende del settore una soluzione integrata, sicura e compliant, evitando ritardi e criticità operative - ha commentato, CEO di Circle Group -. L’investimento è finalizzato a migliorare la resilienza informatica delle infrastrutture portuali, assicurare la continuità operativa e proteggere contro le minacce informatiche, promuovendo al contempo la conformità normativa ed evitando rischi di sanzioni e interruzioni di servizio".