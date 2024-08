Ipotesi revisione della tassa di soggiorno: potrebbe salire fino a 25 euro ed estesa a tutti i Comuni

(Teleborsa) - Ilsta considerando una revisione significativa della tassa di soggiorno, con una bozza di norma che prevede sia un aumento dell'importo massimo fino a, sia la possibilità di estendere l'applicazione dell'imposta a tutti i. Attualmente, l'imposta è applicabile solo dai capoluoghi, dalle unioni di comuni e dai comuni turistici.La proposta prevede unain base al costo del pernottamento: fino a 5 euro per pernottamenti inferiori a 100 euro a notte, fino a 10 euro per stanze tra 100 e 400 euro a notte, fino a 15 euro per alloggi tra 400 e 750 euro a notte, fino a 25 euro per pernottamenti in alberghi di extralusso, superiori a 750 euro a notte.Inoltre, si prevede che i ricavi generati dalla tassa possano esserema anche alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti.La proposta ha suscitatoha espresso forte disappunto, affermando che le imprese del turismo "non condividono la proposta di aumentare ulteriormente la tassa", soprattutto considerando che di recente, in previsione del Giubileo, il tetto massimo era già stato aumentato del 40%, passando da 5 a 7 euro per notte.Secondo Federalberghi, un aumento così significativo equivarrebbe a un raddoppio dell'IVA, che attualmente è pari al 10%. L'associazione chiede al governo di "imporre una corretta disciplina di bilancio agli enti locali, anziché fornire strumenti per peggiorare la situazione".Anchesottolineando che le strutture ricettive non dovrebbero essere considerate "un mero bancomat per i Comuni". La presidenteha dichiarato di essere "sorpresa" dalla possibilità di approvare un testo che "sembra far saltare alcuni dei capisaldi della riforma in discussione", in particolare il vincolo di destinazione del gettito per il sostegno delle attività turistiche.Ilha dichiarato che "non si sono ancora concluse le interlocuzioni con le associazioni di categoria e gli altri attori istituzionali" e che "il dialogo proseguirà a settembre". Il Ministero ha sottolineato chee che ulteriori confronti sono necessari prima di finalizzare qualsiasi proposta di modifica alla disciplina dell'imposta di soggiorno.Questa situazione evidenzia latra le esigenze di finanziamento delle infrastrutture pubbliche e le preoccupazioni del settore turistico, un elemento chiave dell'economia italiana.