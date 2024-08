Lucid, fondo di investimento saudita inietta altri 1,5 miliardi. Titolo in rally

Lucid

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 6,19%.L'azionista di maggioranza del produttore di auto elettriche, il Fondo di investimento pubblico dell'Arabia Saudita, ha fatto sapere che inietterà fino a 1,5 miliardi di dollari: 750 milioni di dollari attraverso l'acquisto di azioni privilegiate convertibili e 750 milioni di dollari attraverso una linea di credito.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,007 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,382. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,829.