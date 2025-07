Mediobanca, FT: quota Enasarco sembra "scommessa sproporzionata" nell'offerta di MPS

Mediobanca

Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -, il fondo pensione privato per agenti di commercio con 9,8 miliardi di euro di asset, hainquest'anno. Tuttavia, Enasarco è limitata a investire solo il 6% del suo patrimonio in azioni europee, equivalenti a circa 600 milioni di euro. La sua posizione in Mediobanca vale quasi 400 milioni di euro in base all'attuale prezzo delle azioni della banca, ovvero ildel fondo. Lo scrive il Financial Times in un articolo che solleva preoccupazioni sull'ingerenza del governo nell'offerta ostile delper Mediobanca."La mossa, che ha suscitato accuse di interferenza governativa nell'offerta pubblica di acquisto da parte di parlamentari dell'opposizione, sembra una", scrive il quotidiano, citando secondo persone a conoscenza del mandato di investimento.Viene anche evidenziato che(Ente di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri), con asset 26 miliardi di euro, detiene unain Mediobanca, per un valore di circa 300 milioni di euro.Unha dichiarato che le. "I poteri del Tesoro si limitano alla revisione contabile ex post dei bilanci dei fondi pensione e non includono, nemmeno teoricamente, la capacità di influenzare direttamente le loro decisioni operative", ha aggiunto.