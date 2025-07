Zurich e Amundi lanciano il fondo Zurich Global Green Bond

(Teleborsa) -, uno dei principali gestori patrimoniali europei, hanno rafforzato la loro collaborazione con il. IIl Fondo sarà inizialmente disponibile per i clienti di Zurich in Italia e Germania, a cui seguiranno altri mercati.Gestito da, e da, il Fondo offre un accesso diversificato all'universo globale del reddito fisso dei green bond, attraverso investimenti in bond di emittenti sovrani, sovranazionali e corporate, con l'obiettivo di finanziare progetti rispettosi dell'ambiente. Questi progetti possono comprendere, tra l'altro, le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, la prevenzione e il controllo dell'inquinamento, la gestione sostenibile dell'acqua e delle acque reflue, la conservazione della biodiversità e gli edifici green.. Almeno il 90% degli asset del Fondo sarà investito in green bond dedicati, mentre i gestori potranno sfruttare anche le opportunità offerte dai social e sustainability bond. Applicando un approccio di gestione attiva, il Fondo punterà a sovraperformare l'indice Bloomberg MSCI Global Green Bond.Il Fondo investe in green bond conformi ai Green Bonds Principles, che definiscono i. L'approccio d'investimento e l'esperienza di Zurich nell'impact investing si riflettono nelle linee guida d'investimento del Fondo. Il portafoglio sarà monitorato da Zurich e Amundi e si prevede la pubblicazione di un rapporto annuale sull'impatto sostenibile del fondoha affermato: "Zurich è uno dei pionieri del mercato dei green bond e un investitore leader conSiamo lieti di mettere a disposizione dei nostri clienti Vita in tutto il mondo un’esperienza istituzionale decennale".ha dichiarato: "La costante crescita del mercato dei green bond negli ultimi anni, che ha raggiunto i 2.300 miliardi di euro di emissioni in circolazione alla fine di aprile 20254, dimostra che i. Amundi è orgogliosa di condividere la propria esperienza e di avviare una nuova collaborazione con una società rinomata come Zurich al fine di soddisfare la forte domanda di questo tipo di soluzioni da parte degli investitori".