Bansk Group acquisterà PetIQ per 1,5 miliardi di dollari

PetIQ

(Teleborsa) -, azienda leader nel settore dei farmaci, della salute e del benessere per animali domestici, e Bansk Group, società di investimento privato focalizzata sui consumatori e dedicata alla creazione di marchi di consumo distintivi, hanno stipulato un accordo definitivo in base al qualeper 31,00 dollari ad azione, in una transazione interamente in contanti valutata a circaIl board di PetIQ ha approvato l'accordo, che rappresenta undi circa il 41% rispetto al prezzo medio ponderato in base al volume a 30 giorni del 6 agosto 2024, l'ultimo giorno di negoziazione prima dell'annuncio della transazione, e un premio di circa il 51% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni in quella data."Come investitori di lunga data nel settore della salute e del benessere dei consumatori, crediamo che PetIQ abbia sviluppato unnella categoria molto attraente della salute e del benessere degli animali domestici -ha commentato Bart Becht, Senior Partner e Presidente di Bansk Group - Non vediamo l'ora di lavorare con il talentuoso team di PetIQ per supportare il loro forte slancio, anche attraverso investimenti in capacità e offerte migliorate, nonché attraverso acquisizioni strategiche".La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2024, subordinatamente all'approvazione degli azionisti di PetIQ e al soddisfacimento di altre consuete condizioni di chiusura. Il board di PetIQ raccomanda che gli azionisti di PetIQ votino a favore della transazione, che non è soggetta ad alcuna condizione di finanziamento. Al completamento della transazione proposta, le