CVS Health abbassa le previsioni di profitto annuale

CVS Health

(Teleborsa) -, colosso statunitense del mondo sanitario, ha comunicato che idel2024 sono aumentati a 91,2 miliardi di dollari, in crescita del 2,6% rispetto all'anno precedente. L'utile per azione di 1,41 dollari è diminuito da 1,48 dollari dell'anno precedente e l'di 1,83 dollari è diminuito da 2,21 dollari dell'anno precedente. Il flusso di cassa generato dalle operazioni da inizio anno di 8 miliardi di dollari.Lasull'utile per azione rettificato è stataa un intervallo di 6,40-6,65 dollari da almeno 7,00 dollari, mentre quella sul flusso di cassa rivisto dalle operazioni a circa 9,0 miliardi di dollari da almeno 10,5 miliardi di dollari."Abbiamo molti punti di differenziazione che ci posizionano per vincere ora e in futuro - ha commentato il- La nostra innovazione sta accelerando modelli di rimborso farmaceutico più trasparenti, aumentando l'uso di farmaci biosimilari e fornendo risultati migliori ai pazienti attraverso le nostre risorse di fornitura di assistenza sanitaria connesse. La nostra integrazione modello e la nostra strategia ci consentono di operare in un ambiente difficile e stiamo offrendo il valore che i nostri clienti richiedono. Stiamo, inclusi i cambiamenti di leadership nel segmento Health Care Benefits".