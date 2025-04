Health Italia, Livia Foglia confermata AD

Health Italia

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, ha deliberato lae conferendole l'incarico per la durata di tre esercizi.per aver proposto la mia nomina all'Assemblea, e il Consiglio di Amministrazione per la fiducia rinnovata nei miei confronti - ha commentato Foglia - La conferma alla guida di Health Italia è per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Continuerò a mettere a disposizione della società e del Gruppo la mia piena dedizione, con senso di responsabilità e visione strategica".