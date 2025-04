Wall Street in rally sulla speranza di negoziazioni sui dazi

Harley-Davidson

(Teleborsa) -, con gli investitori attenti ai. Poco prima della campanella, il presidente Donald Trump ha detto di aver avuto "una bella chiamata" con il Presidente ad interim della Corea del Sud e che gli USA stanno "anche trattando con molti altri paesi, tutti desiderosi di fare un accordo".Ieri, le indiscrezioni di una sospensione tariffaria di 90 giorni hanno portato a un significativo rally delle azioni, poi annullato una volta che le voci sono state smentite dalla Casa Bianca. In ogni caso, l'andamento del mercato ha chiaramente sottolineato l'della politica commerciale dell'amministrazione Trump. Inoltre, ieri sera il presidente ha minacciato di imporre una tariffa aggiuntiva del 50% sulla Cina a causa delle sue misure di ritorsione annunciate venerdì. Queste nuove tariffe potrebbero essere efficaci domani insieme alle tariffe di ritorsione annunciate la scorsa settimana.Stamattina, il segretario al Tesoro statunitense, ha detto che l'escalation cinese sui dazi "sia stato un grosso errore". "Cosa perdiamo se i cinesi aumentano i dazi su di noi? Esportiamo loro un quinto di quello che esportano loro a noi, quindi è una mano perdente per loro", ha detto in un'intervista a CNBC.Sempre sul fronte geopolitico, laha proposto una tariffa "zero per zero" per i beni industriali per evitare una guerra commerciale con gli Stati Uniti, mentre i ministri dell'UE si concentrano sui negoziati mentre preparano contromisure mirate. Con gli imminenti dazi statunitensi del 25% su acciaio, alluminio, automobili e del 20% su altri beni, l'UE prevede di imporre tariffe del 25% su una serie di beni che entreranno in vigore tra il 15 aprile e il 1° dicembre, a seconda del prodotto.Sul fronte deglista cercando il sostituto di Jochen Zeitz come CEO, mentreha nominato Brian Newman come nuovo CFO (da).Guardando ai, il listino USA mostra un guadagno del 2,81% sul, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa l', che arriva a 5.208 punti. Effervescente il(+3,1%); con analoga direzione, ottima la prestazione dell'(+3,09%).