Wall Street in rialzo ma riduce i guadagni, focus su negoziati per dazi

(Teleborsa) - Dopo un avvio di seduta effervescente,della scorsa settimana, con gli investitori attenti ai. Poco prima della campanella, il presidente Donald Trump ha detto di aver avuto "una bella chiamata" con il Presidente ad interim della Corea del Sud e che gli USA stanno "anche trattando con molti altri paesi, tutti desiderosi di fare un accordo". Inoltre, il segretario al Tesoro statunitense, ha detto che l'escalation cinese sui dazi è "stato un grosso errore". "Cosa perdiamo se i cinesi aumentano i dazi su di noi? Esportiamo loro un quinto di quello che esportano loro a noi, quindi è una mano perdente per loro", ha detto in un'intervista a CNBC.Sul fronte deglista cercando il sostituto di Jochen Zeitz come CEO, mentreha nominato Brian Newman come nuovo CFO (da).Guardando ai, ilè in rialzo dell'1,67%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata giovedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dell'1,35% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In denaro il(+1,36%); come pure, buona la prestazione dell'(+1,39%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+2,34%),(+1,99%) e(+1,69%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,99%),(+5,15%),(+4,13%) e(+3,26%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,18%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,17%.Tra i(+5,94%),(+5,93%),(+5,42%) e(+5,23%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,48%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,06%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,43%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,27%.