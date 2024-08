La SIA vince gare Poste Italiane e Agenzia del Demanio per 1,5 milioni di euro

La SIA

Poste Italiane

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche, haper un, indette dae dall'Agenzia del Demanio.In particolare, La SIA e` risultata aggiudicataria in via definitiva di due accordi quadro per un importo complessivo di 1 milione di euro, indetti dall'per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura ed altri servizi tecnici relativi a lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili statali e/o in uso alle amministrazioni dello stato e sugli immobili di proprietà del Demanio, per i lotti Nord 2P e Centro 2P. La durata complessiva dei lavori sarà di 36 mesi per ciascun lotto.La SIA si è anche aggiudicata la gara indetta daper l'esecuzione di attività di due diligence tecnico - amministrativa ed eventuale attività di regolarizzazione immobiliare su un portafoglio di immobili di proprietà di Poste Italiane, distribuiti sull'intero territorio nazionale. Il servizio, dell'importo di 498.810,70 euro, avrà una durata biennale."Ad un anno dalla quotazione La SIA conferma la propria expertise nel settore Real Estate, mettendo in luce la capacità della società di offrire soluzioni complete e di alta qualità per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare - ha commentato l'- L'aggiudicazione di queste gare, indette da due enti di rilievo come Poste Italiane e l'Agenzia del Demanio, consolidano il nostro posizionamento nella progettazione architettonica, strutturale e impiantistica di edifici complessi e confermano la crescita delle attività della business unit Civil&Design, grazie anche agli investimenti in ricerca e sviluppo e in personale qualificato, resi possibili dai proventi della quotazione".