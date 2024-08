Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso: impianti e nuovi incentivi

(Teleborsa) - Durante il recente, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy,, ha annunciato importanti sviluppi nel settore automobilistico. Il ministro ha esordito con: "Siamo riusciti nell'e i lavoratori della Marelli dell'impianto a Crevalcore. Nella giornata di domani finalizzerò lo strumento che consentirà il passaggio di consegne al nuovo partner industriale". Questa operazione segue altre azioni simili, come quelle per Wartsila e Whirlpool Emea, dimostrando l'efficacia dell'approccio di sistema adottato dal ministero.Urso ha sottolineatogestiti dal suo dicastero, menzionando anche soluzioni per crisi prolungate come quelle di. Tuttavia, non tutte le notizie sono positive. Il Ministro ha rivelato che, nonostante l'impulso dell'ecobonus,. Di fatto, Stellantis ha annunciato l'interruzione delle attività a Mirafiori e cassa integrazione anche a Pomigliano per mancanza di ordinazioni.Nonostante i primi quattro obiettivi dell'Ecobonus siano stati soddisfacenti, il quinto — l'aumento della produzione — ha deluso. In risposta, Urso ha proposto una: "Se non avessimo raggiunto l'obiettivo di aumentare la produzione in Italia con questo piano incentivi, avremmo spostato le risorse, o parte di esse, direttamente sul fronte dell'offerta."Il ministro ha anche toccato il tema della, menzionando incontri con case automobilistiche cinesi e progetti di produzione congiunta in Italia, come segnale della forte attrattiva del settore automotive italiano per gli investitori esteri.Le prossime mosse del ministero includeranno, in attesa di conoscere le linee guida della nuova Commissione europea, per un approccio che promette di essere tanto ambizioso quanto necessario per rilanciare il settore in un'ottica di sostenibilità e innovazione.