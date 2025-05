Urso, auto ormai al collasso

(Teleborsa) -come si evidenzia in maniera chiara dai dati che, nostro principale partner a cui le nostre imprese sono indissolubilmente legate, e anche nella stessa Francia".Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy,a margine degli Stati generali dell'Industria, commentando i dati negativi della produzione industriale in Italia. "Proprio per questo è assolutamente necessario che cambi l'indirizzo di politica industriale in Europa, laddove si sono creati i problemi che oggi ricadonoSecondo Urso,in quella follia ideologica che è stata il