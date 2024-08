MPS, Equita incrementa target price e conferma Hold

Equita

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+6%) ilsu, confermando la" sul titolo, dopo che l'istituto senese ha presentato un nuovo piano con target ambiziosi e superiori alle attese. Il payout è stato incrementato al 75% (dividendi,no buyback), con CET1 superiore al 18% senza distribuzioni di excess capital.Gli analisti hanno apprezzato il forte focus sul rafforzamento del business model, la diversificazione verso la componente commissionale, lo sforzo a contenere i costi operativi e minimizzare il CoR. Dall'altro lato, i, basati su uno scenario di tassi più favorevole di quello attuale."I target di piano sono ambiziosi e non tutte le leve per il raggiungimento dei target sono completamente nelle mani della società, tuttavia riteniamo che la direzione strategica sia positiva - si legge nella ricerca -, considerando il ritorno ad una gestione ordinaria dopo gli anni di trasformazione. Riconosciamo come il dividend yield sia appealing, mentre ad oggi l'excess capital fornisce opzionalità ma difficilmente potrà essere riconosciuto al 100% fino a quando non si avrà maggiore visibilità sul suo utilizzo".