Banca Akros, cessione quota MPS nel pieno rispetto norme

MPS

(Teleborsa) -ribadisce che, "nel proprio ruolo di global coordinator e bookrunner della procedura", relativa alla cessione della quota di, avvenuta a novembre scorso, ha condotto la stessa in modo corretto e trasparente, nel pieno rispetto delle norme e delle prassi che regolano tali operazioni, con la partecipazione di centinaia di investitori istituzionali, tramite piattaforma informatica".Lo scrive Banca Akros, in una nota, aggiungendo che "tutti gli ordini pervenuti sono stati raccolti, registrati e processati allo stesso modo, il tutto nei tempi consueti previsti per questo tipo di operazioni".