Novo Nordisk alza la guidance sulle vendite e abbassa quella sull'utile

Novo Nordisk

(Teleborsa) -, colosso danese attivo in campo sanitario e la più grande società europea per capitalizzazione di mercato, ha registratoin aumento del 24% in corone danesi e del 25% a tassi di cambio costanti a 133,4 miliardi di DKK neiLe vendite nell'ambito dellasono aumentate del 26% in corone danesi a 125,0 miliardi di DKK (27% a CER), principalmente guidate dalla crescita delle vendite del diabete GLP-1 del 32% in corone danesi (32% a CER) e dalla crescita della cura dell'obesità del 37% in corone danesi a 24,9 miliardi di DKK (37% a CER). Le vendite dellesono diminuite del 4% misurate in corone danesi (3% a CER).L'è aumentato del 18% in corone danesi e del 19% a tassi di cambio costanti (CER) a 57,8 miliardi di DKK. L'utile operativo è influenzato dalla perdita per riduzione di valore correlata all'ocedurenone di 5,7 miliardi di DKK."Siamo soddisfatti della crescita delle vendite nella prima metà del 2024, che ci ha consentito di aumentare le prospettive per l'intero anno - ha commentato- La crescita è guidata dalla crescente domanda dei nostri trattamenti per diabete e obesità basati su GLP-1 e continuiamo a raggiungere più pazienti con i nostri trattamenti innovativi. Nell'ambito di R&S, siamo molto soddisfatti dei primi risultati della sperimentazione di fase 3 con Mim8 e del suo potenziale per le persone affette da emofilia A, e della recente raccomandazione di un'estensione dell'etichetta per la riduzione del rischio cardiovascolare per Wegovy nell'UE".Per le, la crescita delle vendite è ora prevista del 22-28% a CER (rispetto alla precedente previsione di crescita tra il 19% e il 27%) e la crescita dell'utile operativo è ora prevista del 20-28% a CER (rispetto alla precedente previsione del 22%-30%). La crescita riportata in corone danesi è ora prevista inferiore di 1 punto percentuale rispetto alla crescita a CER sia per le vendite che per l'utile operativo.