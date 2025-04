Novartis migliora guidance 2025 dopo primo trimestre in crescita

Novartis

(Teleborsa) - La società farmaceutica svizzeraha registrato undi 13,2 miliardi di dollari (+12%, +15% cc) nel, con un contributo in termini di volume di 15 punti percentuali alla crescita. La concorrenza dei farmaci generici ha avuto un impatto negativo di 2 punti percentuali e il prezzo ha avuto un impatto positivo di 2 punti percentuali.L'è stato di 4,7 miliardi di dollari (+38%, +44% cc), trainato principalmente dall'aumento del fatturato netto, in parte compensato dai maggiori investimenti in marchi prioritari e lanci. L'è stato di 3,6 miliardi di dollari (+34%, +37% cc), trainato principalmente dall'aumento del reddito operativo, in parte compensato da maggiori imposte sul reddito. L'utile per azione () è stato di 1,83 dollari (+40%, +42% cc), beneficiando del minor numero medio ponderato di azioni in circolazione."Novartis ha avuto un ottimo inizio d'anno, registrando un aumento del +15% delle vendite e un aumento del +27% dell'utile operativo core nel primo trimestre - ha commentato il- I nostri marchi prioritari, tra cui Kisqali, Kesimpta e Leqvio, continuano a mostrare un forte slancio, che prevediamo guiderà la nostra crescita fino al 2030 e oltre"."Abbiamo anche raggiunto importanti traguardi in termini di innovazione nel trimestre, con nuove approvazioni per Pluvicto nel contesto pre-taxano, Vanrafia per la nefropatia da IgA e Fabhalta per la C3G - ha aggiunto - Inoltre, abbiamo completato le sottomissioni globali per remibrutinib nell'orticaria cronica spontanea (CSU), la prima indicazione per questa promettente pipeline "in-a-pillola". Restiamo concentrati sull'avanzamento della nostra pipeline leader edi crescita".Laper l'intero anno 2025 è stata aumentata: prevista ora una crescita delle vendite "high single digit", previsto un utile operativo core crescere "low double-digit".