VNE, EnVent abbassa target price e conferma Outperform

VNE

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha abbassato il(aper azione da 4,00 euro, per un potenziale upside del 155%) e confermato la) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della gestione dei pagamenti automatici.Gli analisti fanno notare che ilVNE ha registrato une attualmente si attesta intorno a 1,50 euro, -49% LTM, mentre l'indice FTSE Italia Growth ha mantenuto la linea (-9%).Lesono state di 14,4 milioni di euro, +10% anno su anno, in linea con la stima, di cui 9,9 milioni di euro dalle vendite di macchine, 1,2 milioni di euro dall'affitto e 3,3 milioni di euro da manutenzione e servizi. La redditività è migliorata più delle vendite, con l'quasi raddoppiato a 2 milioni di euro, oltre il 14% di margine sulle vendite.di periodo a 0,3 milioni di euro, rispetto a -1,1 milioni di euro nel 2023.Sulla base dei dati divulgati dal management, EnVent stima ordini di macchine al dettaglio per un valore di 9,7 milioni di euro nel 2024, +113% anno su anno, più che compensando il rallentamento degli ordini di macchine da gioco (-9%, secondo il management a causa del ciclo di investimenti del settore). Le vendite delle macchine sono state all'86%, rispetto al precedente 95%, mentre gli affitti hanno rappresentato il restante 14%. VNE sta attualmente, puntando a ricavi ricorrenti tramite l'aumento degli affitti e delle commissioni di servizio.