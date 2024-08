Generali, Donnet: grande disciplina sull'M&A, bilanciato con remunerazione

Generali

(Teleborsa) - "Proviamo sempre a bilanciare nel miglior modo l'M&A e con la remunerazione per gli azionisti. Stiamo iniziando a farlo su base annuale e continueremo su questa strada, sempre con una". Lo ha affermato il Group CEO di, nella call con la comunità finanziaria che ha seguito la pubblicazione della semestrale "Siamo stati selettivi fino ad adesso e continueremo a esserlo - ha aggiunto - Se non c'è un deal con una logica forte, un fit strategico e culturale, e chiari benefici, considereremo la".Stamattina Generali ha comunicato l'avvio delle operazioni didi euro, con il buyback che inizierà il 12 agosto 2024 e finirà entro dicembre 2024.Commentando l'andamento dei primi sei mesi dell'anno, Donnet ha sottolineato che ", che ha superato i 3,7 miliardi di euro, grazie a un profilo aziendale sempre più diversificato".Allo stesso tempo, è ", nonostante le acquisizioni che abbiamo portato a termine e il buyback". Il solvency ratio si attesta infatti al 211%, in calo dal 220% di fine 2023, comprendendo in particolare l'acquisizione di Liberty Seguros e il lancio del buyback appena annunciato. Al 6 agosto 2024, ha specificato il CFO Cristiano Borean, il solvency ratio è circa al 209%".Il numero uno della compagnia assicurativa è stato contento di vedere un "guidata dalle linee Protection e Unit Linked, con una riduzione molto significativa dei deflussi dal Savings".