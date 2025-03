Generali, assemblea convocata in presenza per 23-24 aprile

Assicurazioni Generali

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato di convocare l', in sede ordinaria e straordinaria, per i giorni, rispettivamente in prima e seconda convocazione. L'Assemblea, che quest'anno tornerà nella, con la partecipazione di persona degli azionisti, si terrà a Trieste presso i locali del Generali Convention Center.L'Assemblea sarà chiamata a deliberare su:d'esercizio al 31 dicembre 2024 e relativa destinazione dell'utile d'esercizio; Nomina e compenso del; Integrazione del Collegio Sindacale; Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2025-2027; Programma di acquisto di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2025-2027; Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale.