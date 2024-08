Sciopero balneari: reazioni contrastanti tra Codacons e Fiba Confesercenti

(Teleborsa) - Gliorganizzati daihanno ottenuto risultati contrastanti secondo due fonti sindacali. Secondo il, lo, con un numero di adesioni inferiore alle aspettative e le organizzazioni sindacali appaiono divise. "Il numero dei lidi che hanno chiuso nelle due ore di sciopero èe la protesta non ha raggiunto i risultati sperati," ha dichiarato il Codacons, sottolineando che proclamare scioperi durante la stagione estiva è una scelta cheParallelamente,ha evidenziato una, con unain aree chiave come la Romagna e la Toscana, e oltre l'80% degli operatori balneari che hanno tenuto chiuso il servizio ombreggio. Questa mobilitazione è vista come un segnale di forza nella lotta per ottenere una legge chiara e definitiva che garantisca certezze al settore balneare.Nonostante le opinioni divergenti, entrambi i gruppi evidenzianoIl Codacons ha anche ricordato come i costi per fruire dei servizi balneari siano aumentati negli ultimi anni, con tariffe che variano notevolmente da una località all'altra.Mentre il Codacons critica la scelta del timing dello sciopero, Fiba Confesercenti e Sib Confcommercio sottolineano il sostegno ricevuto dai clienti e la necessità di continuare a richiedere attenzioni sulle proprie richieste. Entrambe le partiriguardo le concessioni demaniali, sperando che possano portare a soluzioni durature e soddisfacenti per tutti gli stakeholder coinvolti.