Confesercenti: rinviare scadenza polizze anti-catastrofali per le imprese

(Teleborsa) - "Il termine ultimo per laè ancora fissato a lunedì 31 marzo. è assolutamente necessario rinviarlo per sbloccare la situazione di incertezza in cui si trovano in questo momento milioni di imprese. Chiediamo al Governo di chiarire se c'è la volontà politica di accordare una proroga, visto che l'emendamento al decreto bollette che avrebbe dovuto spostare piu' in là il termine è per ora saltato e non sono state presentate alternative". Lo affermain una nota in cui si chiede di "agire in fretta"."La questione delle polizze catastrofali è stata, trasformandosi in una corsa contro il tempo insostenibile per le imprese. Questo scenario colpisce particolarmente le attività del commercio, del turismo e dei servizi, molte delle quali operano in immobili in affitto. La normativa vigente - spiega Confesercenti - impone infatti cheIn Italia, però, ci sono circa 2,8 milioni di immobili ad uso turistico, commerciale e di laboratorio, piu' della metà dei quali sono dati in affitto.Gliper accertare le caratteristiche costruttive e verificare l'esistenza di coperture assicurative preesistenti. Per questo è cruciale che sia concesso il tempo necessario per adeguare i contratti esistenti, considerando gli oneri e i costi che ricadono sui conduttori, ma di cui beneficia il proprietario dell'immobile". "Sebbene la normativa non preveda sanzioni dirette per la mancata adesione, gli imprenditori che optano per non assicurarsi perdono accesso al credito, non possono partecipare a bandi di finanziamento e, in caso di catastrofe, non ricevono alcun tipo di contributo.Inoltre,. è fondamentale, dunque - conclude Confeserecenti - che le imprese siano correttamente informate e formate, e abbiano il tempo necessario per valutare le offerte di polizze conformi presenti sul mercato e i relativi costi".