Technoprobe, Equita abbassa target price e conferma Hold

Equita

Technoprobe

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 7,5 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, confermando lasul titolo a "" dopo la diffusione di risultati 2Q24 leggermente inferiori alle aspettative.Nonostante le fluttuazioni trimestrali, il management ha confermato le assunzioni di una crescita organica mid-teens sul FY24, ossia c. +10% sequenziale in 4Q24 (coerente con le stime del broker) ma apparein questa fase.Gli analisti evidenziano che la revisione del target è meno significativa in quanto viene applicato un multiplo target sugli utili ex-cash 2025 di 32x (da prec. 30x), per incorporare parte del"Technoprobe rimane una storia di qualità, con un business model solido e prospettive di crescita interessanti guidati da macro-trend di settore (AI) e da iniziative per aggredire nuove nicchie di mercato promettenti (final testing, possibile ingresso nel mercato delle memorie nel 2025) - si legge nella ricerca -, con il titolo che sulle nuove stime tratta a 18x EV/EBITDA e 34x P/E 2025 (FormFactor a 16x e 25x rispettivamente)".