Gold Fields acquisisce Osisko Mining per 2,16 miliardi di dollari canadesi

(Teleborsa) -ha stipulato un accordo di accordo definitivo ai sensi del qualeha accettato diordinarie di Osisko a un prezzo di 4,90 dollari canadesi per azione, in una transazione interamente in contanti valutata a circaLa contropartita rappresenta unapprossimativo del 55% sul prezzo medio ponderato per volume di 20 giorni per azione sulla Borsa di Toronto per il periodo che termina il 9 agosto 2024.Osisko è una società di esplorazione mineraria focalizzata sull'acquisizione, l'esplorazione e lo sviluppo di proprietà di risorse di metalli preziosi in Canada. Gold Fields è un produttore di oro diversificato a livello globale con nove miniere operative in Australia, Sudafrica, Ghana, Cile e Perù e un progetto in Canada."Siamo lieti diin fase avanzata e del suo campo di esplorazione altamente promettente - ha commentato il CEO di Gold Fields, Mike Fraser - Negli ultimi due anni, a partire dalla nostra due diligence iniziale nel 2022 e durante la nostra comproprietà del Progetto, da maggio 2023 con Osisko, abbiamo sviluppato una solida comprensione di Windfall e del suo potenziale e lo consideriamo il prossimo asset fondamentale a lungo termine del nostro portafoglio".