Jefferies, la giapponese SMBC sale al 10,9%. Nakashima nel board

(Teleborsa) - La banca di investimento statunitenseha annunciato la nomina del CEO di(SMBC),, a membro del proprioa partire dal 12 agosto 2024. La nomina "rafforza ulteriormente l'alleanza strategica tra Jefferies e SMBC Group annunciata per la prima volta nel 2021 e poi ulteriormente ampliata nel 2023 e nel 2024", si legge in una nota.In linea con gli accordi tra Jefferies e SMBC, il gruppo bancario giapponese intende aumentare la partecipazione in Jefferies fino al 15% e ha recentemente, il che ha dato diritto a SMBC di nominare un nuovo membro del board.ha iniziato la sua carriera nel 1986 presso The Sumitomo Bank. Ha assunto la carica di Direttore generale del Dipartimento di pianificazione aziendale titoli nel 2012 e la carica di Direttore esecutivo e Direttore generale del Dipartimento di pianificazione aziendale nel 2016. Nel 2019, è stato nominato Group CFO e Group CSO di SMFG. Nel 2023, è stato eletto membro del board e Vicepresidente di SMBC, a capo della Divisione Global Corporate Banking; ha anche ricoperto la carica di Vicepresidente e Direttore esecutivo di SMFG, a capo della Wholesale Business Unit. Nel novembre 2023 è stato nominato Presidente e Group Chief Executive Officer di SMFG."Siamo onorati di dare il benvenuto a Nakashima-san nel nostro board - hanno commentato il CEO di Jefferies,, e il Presidente,- Tutti noi di Jefferies non vediamo l'ora di espandere e rafforzare la nostra alleanza strategica con SMBC e siamo ansiosi di impiegare tutte le nostre capacità per apportare valore ai loro clienti e stakeholder".