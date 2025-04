SRB avvia consultazione sulla valutazione delle banche in risoluzione

(Teleborsa) - Il(SRB) ha. In italiano "Comitato di risoluzione unico", l'SRB è l'autorità europea che garantisce la risoluzione ordinata delle banche in difficoltà.Le valutazioni sono una componente critica per una risoluzione di successo delle banche, in quanto costituiscono lanei casi di crisi, e le capacità delle banche di produrre dati per le valutazioni sono fondamentali per gestire un caso di risoluzione.La valutazione determina il valore di una banca, specificamente ai fini della risoluzione, ed èdelle banche in difficoltà con un impatto minimo sull'economia.La consultazione fa parte dell'impegno di SRB con il settore per migliorare la prontezza alla crisi. La consultazionea partire da oggi.