OCSE, reddito reale famiglie in crescita nel 1° trimestre. Italia migliore del G7

(Teleborsa) - Ilnell'areadel 2024, rispetto allo 0,3% del trimestre precedente, mentre il PIL reale pro capite è cresciuto dello 0,3%.Tutte lehanno registrato un aumento del reddito familiare reale pro capite nel primo trimestre del 2024, evidenzia l'organizzazione internazionale con sede a Parigi. L'ha registrato l', trainato da un aumento della retribuzione dei dipendenti e dei trasferimenti sociali in natura, invertendo il calo del trimestre precedente (-0,5%, unico calo assieme al Canada).Anche laha registrato un forte aumento del reddito familiare reale pro capite rispetto al trimestre precedente (1,4% contro 0,1%), in parte trainato da un aumento della retribuzione dei dipendenti, mentre il PIL reale pro capite è aumentato (0,2%) rispetto al trimestre precedente (meno 0,6%). Ilha registrato un aumento del reddito familiare reale pro capite (0,6%), un rimbalzo rispetto al quarto trimestre del 2023 (meno 0,5%), mentre il PIL reale pro capite è diminuito per il quarto trimestre consecutivo (meno 0,2%). Laha registrato una crescita del reddito familiare reale pro capite (0,6%), sostenuta principalmente da un aumento delle prestazioni pensionistiche di base per tenere il passo con l'inflazione. Ile glihanno registrato incrementi più lievi del reddito familiare reale pro capite (rispettivamente dello 0,3% e dello 0,2%).Anche la maggior parte degliha registrato aumenti del reddito familiare reale pro capite nel primo trimestre del 2024. Laha registrato l'aumento maggiore (10,2%), principalmente dovuto all'aumento della retribuzione dei dipendenti, delle prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura e del reddito da proprietà. Quest'ultimo è più che triplicato in Polonia dalla fine del 2021, principalmente a causa dell'aumento delle entrate da interessi in vista di tassi di interesse più elevati. Ladel reddito familiare reale pro capite è stata registrata in(meno 1,9%), sebbene il PIL reale pro capite sia cresciuto (0,9%).