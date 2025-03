Assicurazioni, premi in crescita del 16,2% nel 2024

(Teleborsa) -nel 2024, sfiorando un valore di, dopo un 2023 all'insegna della debolezza (raccolta premi -1,2%). E' quanto emerge dall'ultimo, che tiene conto di tutte le imprese operanti in Italia, sia italiane che straniere. La raccolta premi risulta in crescita"Si tratta di un risultato positivo che va nella direzione auspicata di avvicinare il nostro Paese, in termini di protezione assicurativa, alle altre economie più avanzate in Europa. L'Italia è già tra i leader in varie dimensioni socioeconomiche ma in termini di protezione e previdenza privata è decisamente sotto assicurata rispetto ai nostri peers europei e, quindi, potenzialmente più fragile", ha spiegato il Presidente ANIA,Questi risultati positivi si inseriscono, peraltro, in unrispetto all’anno precedente. In particolare, l’aumento deldelle famiglie italiane nel corso dell’anno si è riflesso in una, di cui hanno beneficiato anche le polizze Vita. A ciò si sono aggiunte lee il miglioramento delle prospettive di stabilità finanziaria.Anche questi fattori hanno contribuito a sospingere gli investitori verso, sia quelli con rendimento garantito (polizze di) sia quelli legati ai mercati finanziari (polizze di). Da ultimo, la lieve ripresa economica, la domanda di coperture contro(es. eventi naturali e climatici, rischi cyber) e la crescentehanno sostenuto la crescita dei rami Danni.