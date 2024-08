OPA Saras, l'offerente supera la soglia del 66,67% del capitale

Saras

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistopromossa su, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica, l'offerente ha comunicato di aversociale, e verrà così a detenere complessivamente 758.125.552 azioni di Saras, pari al 79,719% del capitale sociale tenuto conto delle 281.439.568 azioni di Saras, pari al 29,594 % del capitale sociale portate in adesione e delle 476.685.984 delle azioni Saras già detenute, pari al 50,125% del capitale sociale.L'iniziale periodo di adesione, come prorogato, si concluderà il 16 agosto 2024. Tuttavia, ilper le sedute del 26 agosto 2024, 27 agosto 2024, 28 agosto 2024, 29 agosto 2024 e 30 agosto 2024.L'offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale e, in ogni caso, a conseguire ilAd esito del superamento della soglia del 66,67% del capitale sociale di Saras nel contesto dell'offerta, l'offerente deterràstraordinaria, inclusa la fusione per il delisting (ove attuata, in un momento a sua scelta rispetto all'avvio del procedimento di fusione), con la conseguenza che i titolari di azioni dell'emittente che non esercitino il diritto di recesso diventerebbero titolari di una partecipazione nel capitale di una società le cui azioni non saranno quotate.