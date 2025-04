Rocket Sharing, l'azionista Savino Novelli sale al 5,18% del capitale

Rocket Sharing Company

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato un'innovativa piattaforma di marketplace integrata con un sistema di fidelizzazione, ha reso noto che l'. Il superamento di tale soglia, ora è al 5,18%, è avvenuto in data 11 aprile 2025.è il maggiore azionista con il 46,18% del capitale. Si tratta di una società il cui capitale sociale è detenuto: per il 41,1% dall'AD Luigi Maisto, per il 41,10% da Daniele Viganò (Chief Strategic Officer), per il 15,3% dalla società W Capital (il 50% del capitale della quale è detenuto da Lucrezia Zennaro - madre di Alberto Ferlin, componente del CdA - e il rimanente 50% è detenuto da Bruno Fondacaro) e per il 2,5% da altri soci. Ilha in mano il 48,64%.