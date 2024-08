Robinhood Markets in rally, assist da analisti

Robinhood Markets

azienda statunitense che offre servizi finanziari online

indice dei titoli tecnologici USA

(Teleborsa) - Seduta positiva perche avanza in rialzo del 3,29%.A dare linfa alle azioni contribuisce la promozione giunta da Piper Sandler. Il broker ha rivisto la raccomandazione sul titolo da "neutral" a "overweight" e ha alzato il prezzo obiettivo a 23 dollari dai 20 indicati in precedenza.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che l'mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,52%, rispetto a +1,06% dell').Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 18,68 USD. Primo supporto individuato a 18,22. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 19,13.