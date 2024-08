Starbucks in rialzo dopo mossa Starboard Value

Starbucks

Starbucks

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titoloche mostra un +3,39%.A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia che l'investitore Starboard Value, che detiene una partecipazione nel gigante del caffè, starebbe spingendo affinché la società si adoperi per migliorare le sue quotazioni azionarie.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 78,13 USD. Supporto a 76,78. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 79,48.