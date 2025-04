Wall Street poco mossa guarda a Fed e dazi

Dow Jones

(Teleborsa) - Poco mosso il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 40.461 punti; sulla stessa linea l'rimane a 5.399 punti. Pressoché invariato il(+0,03%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l'(-0,15%).Intanto, nella guerra commerciale di Donald Trump, dopo l'esenzione dai dazi per smartphone, pc e altri prodotti di elettronica, il presidente USA ha lasciato capire di essere pronto a mettere in pausa anche le tariffe commerciali sulle auto. Sul fronte macro, è risultato meglio delle attese l’indice Empire State sull'attività manifatturiera dello Stato di New York.Nel frattempo, gli investitori guardano alla riunione della Federal Reserve e vedono una probabilità del 20% di un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base, a maggio, e di quasi l'80% per un'analoga mossa nel meeting di giugno.In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nel listino, i settori(-0,93%),(-0,83%) e(-0,66%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+1,97%),(+1,37%),(+1,09%) e(+0,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,03%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,86%.Tentenna, che cede l'1,42%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,25%.(+5,98%),(+5,15%),(+3,50%) e(+2,62%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,40%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,41%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,06%.