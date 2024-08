Banche italiane, Scope positiva dopo le trimestrali. Maggiore remunerazione giustificata

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Lesonograzie a tassi più alti del previsto e a una qualità del credito resiliente. Gli istituti hanno gestito efficacemente l'impatto iniziale del calo dei tassi di interesse, mentre le prospettive per le attività basate su commissioni come la gestione patrimoniale sembrano promettenti dopo la ripresa del primo semestre. Lo affermanella consueta analisi delle trimestrali delle maggiori banche italiane.Ilbanche italiane () ha registrato solidi risultati nel secondo trimestre, ottenendo un return on average equity del 15,6%, dal 14,5% del primo trimestre 2024 e dal 14,8% del secondo trimestre 2023.Ilè rimasto vicino al picco del quarto trimestre 2023 grazie principalmente alle coperture strutturali delle banche, che hanno compensato l'impatto del piccolo calo dell'Euribor a 3 mesi (-18 bp QoQ). Le dinamiche dei prestiti sono state contrastanti nel gruppo (+0,5% QoQ), a causa di diverse strategie commerciali e segmenti di clientela. Il pass-through dei depositi si è attestato a circa il 16% a maggio 2024, a vantaggio degli spread prestiti/depositi.Lesono cresciute per il secondo trimestre consecutivo (+1,8% QoQ) nonostante la stagionalità. Le vendite di prodotti di gestione patrimoniale e assicurativi hanno acquisito slancio sullo sfondo di tassi di interesse in calo e sentiment rialzista nei mercati finanziari prima dell'ondata di volatilità del mercato all'inizio di agosto. "Le banche italiane rimangono concentrate sull'aumento dei ricavi dai servizi finanziari complementari, una delle poche opportunità di crescita in un mercato bancario altrimenti maturo", si legge nel report.hanno continuato a crescere, spinti da maggiori costi del personale e crescenti spese aziendali e investimenti nell'innovazione digitale. Oneri una tantum relativi all'ottimizzazione della forza lavoro e accantonamenti per crediti d'imposta hanno avuto un impatto sulle spese totali rispettivamente di BPER e BPSO. Il rapporto costi-ricavi medio è aumentato al 45,8% nel secondo trimestre del 2024, dal 44,2% nel secondo trimestre del 2023. Il costo medio del rischio è rimasto sostanzialmente stabile, a 36 punti base, sulla scia di un limitato deterioramento del credito."I tassi di interesse non sono diminuiti rapidamente, poiché i dubbi sulle persistenti pressioni inflazionistiche hanno portato la BCE a mantenere una politica monetaria relativamente restrittiva - ha affermatodi Scope per le banche italiane - E mentre gli asset delle banche italiane si sono gradualmente rivalutati a tassi più elevati, la remunerazione dei depositi dei clienti è stata attenuata, riflettendo la natura captive della maggior parte dei conti correnti in Italia"."Restiamo- ha aggiunto l'esperto - Il contesto economico rimane altamente incerto, è possibile un'ulteriore volatilità nei mercati finanziari e il governo sta riflettendo su una misura per costringere le banche ad aumentare i tassi sui conti correnti. E mentre la qualità degli asset rimane forte, stiamo iniziando a vedere un piccolo aumento nei tassi di default".La qualità degli asset delle banche italiane rimane solida, con un. La performance creditizia è resiliente, anche se ora ci sono. BP Sondrio è stata la più esplicita, citando segnali di stress, in particolare tra i clienti retail a causa dell'impatto degli elevati costi di prestito. BPER ha registrato il più alto aumento trimestrale di NPE, per lo più come inadempienze probabili, anche se questo è stato in parte determinato da un tasso di recupero inferiore al solito dovuto a un ritardo nell'implementazione di una nuova piattaforma di outsourcing per NPE. Lo stock di NPE di MPS ha raggiunto il massimo in quasi due anni.Scope Ratings evidenzia che le posizioni patrimoniali delle banche italiane hanno continuato a migliorare nel secondo trimestre. A giugno 2024, il rapporto CET1 medio fully loaded si attestava al 15,6%, oltre 30 bp in più rispetto a dicembre 2023. Ciò è stato determinato sia dalla generazione organica sia da una riduzione degli RWA (-0,9% QoQ). L'agenzia di rating calcola che agli attuali livelli di redditività, le banche italiane, più del doppio rispetto al periodo 2021-22. Ciò supporta una maggiore remunerazione degli azionisti. MPS ha annunciato che aumenterà il suo dividend pay-out ratio al 75% per il 2024 (la precedente guidance era del 50%). BPER lo aumenterà dal 50% al 60%.