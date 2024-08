Brenntag taglia guidance con continua pressione sui prezzi

Brenntag

(Teleborsa) -, colosso tedesco della chimica, ha presentato2024 in linea con le aspettative del mercato ma, riflettendo un primo semestre 2024 complessivamente più debole del previsto. La performance è stata influenzata dal contesto aziendale complessivamente difficile, caratterizzato da una forte concorrenza e da una continua pressione sui prezzi di vendita dei prodotti chimici in vari mercati finali, si legge in una nota.Nel secondo trimestre, Brenntag ha raggiuntopari a 4.176,3 milioni di euro (-2,0%). Nonostante le vendite inferiori, l'è stato mantenuto stabile rispetto al livello dell'anno precedente con 1.027,9 milioni di euro (+0,6%). Brenntag ha ottenuto undi 297,1 milioni di euro, un calo anno su anno del 10,4%. I volumi più elevati non hanno compensato i margini unitari di utile lordo anno su anno inferiori, in combinazione con costi leggermente più elevati. L'è stato di 1,03 euro (Q2 2023: 1,23 euro)."Nei mercati difficili del secondo trimestre del 2024, abbiamo visto tendenze incoraggianti e sviluppi positivi - ha commentato il- Il nostro recupero sequenziale del volume trimestre per trimestre si è materializzato come previsto. Siamo stati in grado di mantenere stabile l'utile lordo per unità rispetto al primo trimestre. Questo è un chiaro successo dei nostri team commerciali nel gestire efficacemente i margini in un ambiente aziendale competitivo intenso. Inoltre, le nostre varie misure per raggiungere efficienze e ridurre i costi continuano a mostrare effetto. Tuttavia, la nostra performance complessiva nella prima metà del 2024 è insoddisfacente e al di sotto delle nostre ambizioni. Inoltre, le tendenze generali e le aspettative del settore chimico osservate di recente ci rendono più cauti per il resto dell'anno".Brenntagche l'EBITA operativo per l'sarà compreso tra 1,10 miliardi di euro e 1,20 miliardi di euro. Per raggiungere questa guidance, la società continuerà a concentrarsi sulla gestione dei margini e sulla disciplina dei costi. In precedenza si aspettava che si attestasse nella fascia più bassa del suo intervallo originale di 1,23-1,43 miliardi di euro.