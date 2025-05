Ryanair, cresce il fatturato ma cala l'utile nell'esercizio 2024-2025

Ryanair

(Teleborsa) -chiude l'anno fiscale 2024-2025 con un aumento del 4% dela 13,95 miliardi di euro, mentre l'cala del 16% a 1,61 miliardi, risentendo della flessione dei prezzi medi dei biglietti.Nel periodo si registra un aumento del 9% sui, a dispetto dei ritardi sulle consegne di aeromobili Boeing.un aumento dei passeggeri del 3% e un parziale recupero sui prezzi medi dei biglietti, che nell'esercizio appena chiuso sono calati del 7%."Prevediamo con cautela di recuperare gran parte, ma non tutto, il calo tariffario del 7% dello scorso anno, il che dovrebbe portare a una ragionevole crescita dell'utile netto", sottolinea Ryanair nella guidance per il 2026. La crescita del numero di passeggeri dovrebbe essere di appena il 3% "a causa dei ritardi nelle consegne da parte di Boeing".La compagnia aerea sottolinea che la guerra dei dazi è la principale minaccia alla crescita e rimane "fortemente esposta" ai rischi derivanti anche da choc macroeconomici e conflitti geopolitici, ma è "troppo presto per fornire indicazioni significative" sulle sue prospettive.