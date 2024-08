Denaro su Hormel Foods, assist da analisti

Hormel Foods Corporation

azienda che produce e vende carne e cibo confezionato

S&P-500

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titoloche scambia in salita dell'1,17%.A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta da Citigroup. Gli esperti dell'ufficio studi hanno rivisto al rialzo il giudizio portandolo a "buy" dal precedente "neutral".L'andamento dell'nella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 31,28 USD con area di resistenza individuata a quota 32,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 30,95.