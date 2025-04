Fine Foods, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo di 0,14 euro

Fine Foods & Pharmaceuticals

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi di forme orali solide destinate all'industria farmaceutica e nutraceutica, hae deliberato di destinare l'utile d'esercizio 2024 di 12.037.024 euro interamente a riserva straordinaria.Inoltre, ha deliberato la distribuzione di un(in crescita del 16,7% rispetto all'esercizio 2023), al lordo delleritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria (al netto delle azioni proprie) in circolazione alla record date. I dividendi complessivi ammontano a massimi 3,8 milioni. L'ammontare sarà pagato prelevando il relativo importo dalla quota distribuibile della riserva avanzo di fusione.Il dividendo sarà pagato in un'il 30 aprile 2025, con stacco cedola n. 8 per le azioni ordinarie e della cedola n. 7 per le azioni a voto plurimo il 28 aprile 2025, con record date il 29 aprile 2025.