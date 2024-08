Home Depot taglia guidance con pressioni sulla domanda dei consumatori

Home Depot

(Teleborsa) -, rivenditore al dettaglio statunitense di prodotti per la manutenzione della casa, ha registratoper 43,2 miliardi di dollari per ildell'anno fiscale 2024, in aumento dello 0,6% rispetto al secondo trimestre dell'anno scorso. Le vendite includono 1,3 miliardi di dollari dalla recente acquisizione di SRS Distribution, che rappresenta circa sei settimane di vendite nel trimestre. Lesono diminuite del 3,3% e le vendite comparabili negli Stati Uniti sono diminuite del 3,6%.Glisono stati di 4,6 miliardi di dollari , ovvero 4,60 dollari per azione, rispetto agli utili netti di 4,7 miliardi di dollari , ovvero 4,65 dollari per azione, nello stesso periodo dell'anno fiscale 2023. Gli utili diluiti rettificati per azione sono stati di 4,67 dollari, rispetto agli utili diluitiper azione di 4,68 dollari nello stesso periodo dell'anno fiscale 2023 e alle attese degli analisti per 4,49 dollari."I fondamentali a lungo termine che supportano la domanda di ristrutturazione della casa sono solidi - ha affermato il- Durante il trimestre, tassi di interesse più elevati e una maggiore incertezza macroeconomica hanno esercitatoin senso più ampio, con conseguente riduzione della spesa nei progetti di ristrutturazione della casa. Tuttavia, il team ha continuato a navigare in questo ambiente unico, eseguendo ad alto livello".Home Depotora che gli utili per azione scenderanno tra il 2% e il 4%, rispetto alla precedente previsione di un aumento di circa l'1%. Inoltre, ha aumentato le sue previsioni di vendita totali a un importo compreso tra il 2,5% e il 3,5% e ha affermato di aspettarsi che SRS aggiunga circa 6,4 miliardi di dollari. Ma le vendite annuali comparabili diminuiranno tra il 3% e il 4%, rispetto alla precedente previsione di un calo di circa l'1%.