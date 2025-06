SRS Distribution (Home Depot) acquisterà GMS per 4,3 miliardi di dollari

Home Depot

(Teleborsa) - SRS Distribution (SRS), controllata diattiva nella distribuzione specializzata, avvierà un'per l'acquisizione di tutte le azioni ordinarie, società attiva nella distribuzione di prodotti edili specializzati in Nord America, al prezzo di 110,00 dollari per azione, per un enterprise value complessivo (incluso l'indebitamento netto) di circa 5,5 miliardi di dollari e un. Il corrispettivo rappresenta un premio di circa il 36% rispetto al prezzo invariato delle azioni di GMS al 18 giugno 2025.Con l'aggiunta di pannelli per cartongesso, controsoffitti, strutture in acciaio e categorie di prodotti complementari di GMS, SRS amplierà la sua offerta per gli appaltatori professionisti., CEO di GMS, e il team dirigenziale senior di GMS continueranno a guidare GMS come parte dell'organizzazione SRS."The Home Depot ha acquisito SRS come piattaforma di crescita e SRS continua a dimostrare un'esecuzione eccezionale e ottime prestazioni - ha detto, CEO di The Home Depot - Nel primo anno di collaborazione, abbiamo ottenuto sinergie significative, tra cui il cross-selling di nuovi prodotti e servizi sia ai clienti di Home Depot che a quelli di SRS, l'avanzamento del programma di credito commerciale aziendale di Home Depot attraverso la piattaforma SRS e molte altre iniziative volte a migliorare la proposta di valore per il cliente e l'efficienza operativa. Questo successo ci dà la certezza che l'aggiunta di GMS alla piattaforma SRS ci consentirà di creare un valore ancora maggiore per i nostri clienti".