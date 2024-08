Petrolio, AIE taglia stime domanda 2025 e cita la Cina

(Teleborsa) - L'(AIE) conferma le stime di incremento della domanda di petrolio, per l'anno im corso, mentre rivede al ribasso le previsioni per il 2025, citando l'effetto di unasui consumi. La Cina è primo importatore e secondo consumatore di greggio al mondo.Nel rapporto mensile di agosto, l'aumento della domanda giornaliera è atteso a 970mila barili quest'anno, rispetto ai 974mila del report precedente, mentre per il 2025 scende a +953mila a fronte dei +979mila stimati in precedenza.Anche l', la vigilia, ha rivisto al ribasso le stime di incremento della domanda, per il 2024-2025, seppur superiori a quelle annunciate dall'AIE. Il cartello stima +2,1 milioni di barili giornalieri per quest'anno e +1,8 milioni per il 2025."La debolezza della crescita cinese, dopo il balzo post-Covid nel 2023, ora pesa in modo significativo a livello globale", ha detto l'agenzia con sede a Parigi, nel suo rapporto mensile sul petrolio, aggiungendo che, per il momento, "l'offerta fatica a tenere il passo con il picco della domanda estiva, portando il mercato in deficit".