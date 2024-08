Eni, buyback per oltre 57,48 milioni di euro

Eni

Società del cane a sei zampe

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 5 e il 9 agosto 2024, nell’ambito della seconda tranche del programma di buyback, complessivamente(pari allo 0,12% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 14,0670 euro per azione, per un controvalore diA partire dall’avvio, il 13 giugno 2024, della seconda tranche del programma di buyback, Eni ha acquistato 25.296.098 azioni proprie (pari allo 0,77% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 359.809.969,47 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati dall’avvio del programma di buyback in data 27 maggio 2024, Eni detiene 121.917.170 azioni proprie pari al 3,71% del capitale sociale.Intanto, a Piazza Affari, laestende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 14,43 euro.