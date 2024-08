Playtech tratta la cessione dell'italiana Snaitech a Flutter per 2 miliardi di sterline

Playtech

(Teleborsa) -, colosso britannico del gioco d'azzardo con oltre 7.700 dipendenti in 19 paesi, hacon, il principale operatore di scommesse sportive online e iGaming al mondo, per laper un valore che potrebbe essere di circa. Playtech ha concesso a Flutter un periodo di esclusività per completare la due diligence e finalizzare la documentazione necessaria per la transazione, si legge in una nota che risponde alle indiscrezioni di stampa delle ultime ore.Viene sottolineato cheche qualsiasi transazione relativa alla potenziale vendita dell'attività Snaitech verrà infine concordata, o per quanto riguarda i suoi termini.Snaitech è la. La rete retail, sviluppata con il brand commerciale SNAI, è attiva su tutto il territorio nazionale con 1.608 punti vendita per la raccolta delle scommesse in cui viene offerto tutto il portafoglio dei prodotti e servizi Snaitech, uno dei principali operatori nel settore delle macchine da intrattenimento con la gestione di 38.111 New Slot e 10.590 Videolottery. Nel 2022 Snaitech ha completato l'acquisizione di HAPPYBET, operatore betting con circa 109 punti vendita tra Austria e Germania. Snaitech è inoltre proprietaria dell'Ippodromo Snai San Siro di Milano, nonché dell’Ippodromo Snai Sesana a Montecatini Terme oltre ai relativi comprensori, che includono piste di allenamento e strutture per l’alloggio dei cavalli.Snaitech, guidata dall'AD Fabio Schiavolin, ha chiuso il 2023 conche hanno raggiunto i 946,6 milioni di euro, con unpari a 256,1 milioni di euro e undi 192,7 milioni.Per Flutter Entertainment sarebbe il: tra il 2021 e il 2022 ha acquisito , uno dei principali operatori in Italia di scommesse, giochi e lotterieFlutter gestisce unleader di scommesse sportive online e iGaming, tra cui FanDuel, Sky Betting & Gaming, Sportsbet, PokerStars, Paddy Power, Sisal, tombola, Betfair, MaxBet, Junglee Games e Adjarabet. È leader del settore con 11.790 milioni di dollari di entrate a livello globale per l'anno fiscale 2023, in aumento del 25% anno su anno, e 3.611 milioni di dollari di entrate a livello globale per il trimestre conclusosi il 30 giugno 2024.