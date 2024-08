EQT acquista la proptech PropertyGuru per 1,1 miliardi di dollari

PropertyGuru

(Teleborsa) -, colosso svedese del private equity, ha siglato un, la principale società di tecnologia immobiliare del sud-est asiatico, in una transazione interamente in contanti che valutacircaLa transazione è stata siglata dal. Con questa transazione, il fondo BPEA Private Equity Fund VIII sarà investito al 70-75%.Il corrispettivo rappresenta undel 52% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di PropertyGuru del 21 maggio 2024, l'ultimo giorno di negoziazione prima delle speculazioni dei media in merito a una potenziale transazione, e un premio del 75% e dell'86% rispetto al prezzo medio ponderato in base al volume a 30 e 90 giorni., che detengono unadelle azioni ordinarie in circolazione, hanno stipulato accordi con EQT a supporto dell'operazione.Al completamento della transazione, le azioni di PropertyGuru non saranno più negoziate sule PropertyGuru diventerà una società privata. La sede centrale di PropertyGuru rimarrà a Singapore.