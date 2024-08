“L’Italia in Movimento”, MIT al Meeting di Rimini

(Teleborsa) - Dal 20 al 25 agosto, alla Fiera di Rimini, iluna grande area interamente dedicata alle infrastrutture e trasporti nell’ambito del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli.Anche nota come Meeting di Rimini, la manifestazione - giunta ormai alla 45ª edizione -panel e workshop, ai quali presenziano esponenti di primo piano del panorama culturale, sociale e politico del Paese, richiamando migliaia di visitatori da tutta Italia.L’obiettivo de “l’Italia in Movimento” - spiega la nota - è mostrare aiche riveste un’importanza centrale per la qualità di vita delle persone e la competitività delle imprese. Per farlo, il MIT ha attivato sinergie e coordinato