L'oro raggiunge i 2.500 dollari l'oncia per la prima volta

(Teleborsa) -nel pomeriggio di venerdì, mostrando un rialzo superiore al 20% da inizio anno, tra incertezze geopolitiche, aspettative di tagli dei tassi di interesse da parte della Fed e forte appetito da parte delle banche centrali.La soglia psicologica è stata rotta dall'oro giallo, considerato il bene rifugio per eccellenza, poco prima delle 16 ore italiana, alla fine di una settimana in cui sono statinegli Stati Uniti che hanno rafforzato le previsioni per un primo allentamento da parte della Fed (minori costi di prestito sono positivi per l'oro in quanto non paga interessi) e per un "atterraggio morbido" da parte della più grade economia del mondo.In particolare, i dati per il mese di luglio dell'indice dei(pubblicato giovedì) e dell'indice dei(pubblicato mercoledì) hanno indicato che l'inflazione si attenuando, il che potrebbe mantenere la Federal Reserve statunitense sulla buona strada per iniziare il suo ciclo di allentamento monetario con un taglio dei tassi di 25 punti base il mese prossimo. Inoltre, lae le, pubblicate giovedì e sempre riferite al mese di luglio, hanno confermato il quadro. Venerdì è emerso che lenegli Stati Uniti sono scese a luglio al livello più basso dopo la pandemia, poiché i costruttori si trovano a dover fare i conti con la debole domanda che mantiene alti i livelli di inventario."Riteniamo che l'attenzione dell'oro rimarrà fermamente sulla portata e la tempistica della probabile mossa della Fed di tagliare i tassi - ha commentato Ewa Manthey, Commodities Strategist di- Anche la geopolitica rimarrà uno dei fattori chiave che guidano i prezzi dell'oro. La guerra ine il conflitto in corso in, insieme alle tensioni tra Stati Uniti e, suggeriscono che la domanda di beni rifugio continuerà a sostenere i prezzi dell'oro nel breve e medio termine"."Lestatunitensi di novembre continueranno anche ad aumentare lo slancio al rialzo dell'oro fino alla fine dell'anno, a nostro avviso - ha aggiunto - Si prevede inoltre che lecontinueranno ad aumentare le loro partecipazioni, il che dovrebbe offrire supporto".Ora l'attenzione degli investitori è rivolta alla pubblicazione deidella precedente riunione della Fed e alle parole del presidente della Fed Jerome Powell sull'economia statunitense al simposio di, previste la prossima settimana.