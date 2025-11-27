Milano 9:42
43.263 +0,31%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 9:41
9.699 +0,08%
23.825 +0,41%

Oro: 4.160,68 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.160,68 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.160,68 dollari l'oncia (-0,08%) alle 08:30.
Condividi
```