Argento da record: il rally spinge lo spot a 70 dollari l’oncia

(Teleborsa) -ha superato la soglia dei 70 dollari l’oncia, sostenuto da una combinazione di fattori macro e fondamentali: domanda industriale in accelerazione, flussi d’investimento robusti, riduzione delle scorte, crescente incertezza geopolitica e aspettative di ulteriori tagli ai tassi di interesse da parte dellaIl metallo prezioso scambia in rialzo di oltre l'1% a 70,06 dollari l’oncia, dopo aver toccato un nuovo massimo storico intraday a 70,18 dollari.: il metallo giallo con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 4.480 dollari l'oncia, mentre l'oro con consegna a febbraio (Comex) è scambiato a 4.510 dollari l'oncia.