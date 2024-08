CRIF: turismo tra i settori più a rischio, tasso default superiore al 4%

(Teleborsa) -la stagione estiva entra nel vivo per le imprese del turismo, settore molto importante per l’economia italiana e che comprende ristorazione, bar, strutture alberghiere e agenzie di viaggio.il tasso di default del settore sievidenziando una rischiosità del comparto superiore rispetto alla media delle società di capitali italiane. Inoltre, gli importi dei finanziamenti erogati alle imprese del settore sono in lieve contrazione, mentre sul fronte dei pagamenti commerciali sale il numero delle imprese che pagano con grave ritardo. Sono alcune delle principali evidenze emerse da uno studio condotto da CRIF che, grazie al proprio ecosistema di dati aggregati, fotografa le caratteristiche del settore turistico italiano, analizzando in particolare l’andamento delvisto negli ultimi anni un’importante crescita del fatturato, beneficiando dell’aumento dei flussi turistici sia nazionali che esteri. Nonostante tale fenomeno positivo, a livello di rischiosità creditizia il settore si colloca su livelli superiori alla media, scontando un contesto di mercato fortemente competitivo e uno scenario macroeconomico incerto e complesso sia a livello nazionale che globale. Quest’ultimo continuerà a influenzare la rischiosità del settore anche nel 2024, con tassi di default attesi in crescita per fine anno”,CEO di CRIF Ratings.A fine 2023per le società di capitali, stabile rispetto al periodo precedente, anche se tra i più alti, confermandosi uno dei settori più rischiosi (il tasso medio per le società di capitali italiane è il 2,6%). Per la fine del 2024,con un incremento di circa 1,2/1,3 punti percentuali rispetto al 2023, a riprova del persistere di elementi di fragilità. Le prospettive tengono conto di un contesto di instabilità a livello globale, su cui continuano aassi di interesse ancora su livelli elevati sebbene in leggera diminuzione, nonché le incertezze in termini di traiettoria politica ed economica in Cina e le elezioni USA.Dall’analisi per micro-settori emerge un trend eterogeneo,