Estée Lauder, lo storico CEO Fabrizio Freda va in pensione

Estée Lauder

(Teleborsa) -, colosso statunitense del mercato dei cosmetici, dei profumi e dei prodotti per la cura della pelle e dei capelli, ha annunciato chealla fine dell'anno fiscale 2025. Il board è in una fase avanzata del suo processo di pianificazione della successione dei CEO, in base al quale ha preso in considerazione molti candidati interni ed esterni altamente qualificati, si legge in una nota.Fino alla nomina del suo successore, Freda continuerà a guidare e supervisionare le priorità strategiche, finanziarie e di investimento della società, tra cui il Profit Recovery and Growth Plan e i suoi sforzi per riaccendere la redditività e la crescita. Una volta nominato un successore, Freda collaborerà con questo leader pere sarà disponibile anche nell'anno fiscale 2026 come consulente."Fabrizio è stato un partner incredibile per me e per gli altri membri della famiglia Lauder - ha affermato- Comprende l'unicità di questa azienda familiare e ha utilizzato la nostra attenzione a lungo termine e il principio del capitale paziente come punto di forza mentre trasformava l'azienda per soddisfare le aspirazioni dei consumatori in continua evoluzione".Freda è entrato a far parte dell'azienda nel marzocome Presidente e Chief Operating Officer e ha assunto la carica di CEO nel luglio"Guidare The Estée Lauder Companies per sedici anni è ed è stato- ha detto Freda - Sono così orgoglioso degli incredibili risultati della nostra azienda e di aver creato il team più talentuoso, dedicato e appassionato del settore. Insieme abbiamo trasformato la società in modi meravigliosi e abbiamo stabilito nuovi standard di eccellenza. Continuerò a concentrarmi completamente sull'esecuzione del nostro ripristino strategico e del Profit Recovery and Growth Plan, mentre continuiamo ad affrontare le attuali sfide".